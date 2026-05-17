;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 17 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla cuatro duelos por la Liga de Primera y dos de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 17 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 17 de mayo, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 17 de mayo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Cuatro de estos encuentros cerrarán la fecha 12 de la Liga de Primera y otros dos son parte de la jornada 12 de la Primera B.

Revisa también:

ADN

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 17 de mayo comienza a las 12:30 horas, cuando Huachipato se enfrente a Unión La Calera en Talcahuano. Rodrigo Carvajal será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, en el estadio El Cobre de El Salvador, Cobresal jugará ante la Universidad de Chile, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Tras ello, a contar de las 17:30 horas, en el Monumental, Colo Colo se medirá ante Ñublense. Mathías Riquelme será el árbitro del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de jornada vendrá a las 20:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, lugar en que Deportes Concepciónn chocará ante Everton, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su actividad a las 15:00 horas, en el estadio Lucio Fariña, donde San Luis enfrentará a Deportes Puerto Montt. Gustavo Ahumada será el juez del choque, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido del día se desarrollará desde las 17:30 horas, en el Carlos Dittborn, recinto en que San Marcos de Arica se medirá con Deportes Antofagasta, con arbitraje de Benjamín Saravia y transmisión de TNT Sports.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad