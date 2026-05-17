Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 17 de mayo, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 17 de mayo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Cuatro de estos encuentros cerrarán la fecha 12 de la Liga de Primera y otros dos son parte de la jornada 12 de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 17 de mayo comienza a las 12:30 horas, cuando Huachipato se enfrente a Unión La Calera en Talcahuano. Rodrigo Carvajal será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, en el estadio El Cobre de El Salvador, Cobresal jugará ante la Universidad de Chile, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Tras ello, a contar de las 17:30 horas, en el Monumental, Colo Colo se medirá ante Ñublense. Mathías Riquelme será el árbitro del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de jornada vendrá a las 20:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, lugar en que Deportes Concepciónn chocará ante Everton, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su actividad a las 15:00 horas, en el estadio Lucio Fariña, donde San Luis enfrentará a Deportes Puerto Montt. Gustavo Ahumada será el juez del choque, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido del día se desarrollará desde las 17:30 horas, en el Carlos Dittborn, recinto en que San Marcos de Arica se medirá con Deportes Antofagasta, con arbitraje de Benjamín Saravia y transmisión de TNT Sports.