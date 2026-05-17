Nueve años sin Chris Cornell: así fue el último concierto que marcó la despedida de una voz irrepetible

Santiago

Un 17 de mayo de 2017, Chris Cornell subió por última vez a un escenario junto a Soundgarden en el Fox Theatre de Detroit. Lo que parecía ser un concierto más dentro de la gira de reencuentro de la banda terminó convirtiéndose en una despedida inesperada que, nueve años después, sigue estremeciendo al mundo de la música.

El show incluyó 19 canciones y recorrió distintas etapas de la carrera del grupo, con clásicos como “Outshined”, “Rusty Cage” y “Black Hole Sun”. La presentación cerró con “Slaves & Bulldozers”, tema donde Cornell incluso incorporó fragmentos de “In My Time Of Dying”, popularizada por Led Zeppelin, en una escena que con el tiempo adquirió un tono profundamente simbólico.

Conmoción mundial

Horas más tarde, el cantante fue hallado muerto a los 52 años, generando conmoción mundial y dejando un vacío enorme dentro del rock contemporáneo. Cornell fue considerado una de las voces más influyentes de la generación grunge gracias a su trabajo con Soundgarden y Audioslave, aunque su legado trascendió ampliamente ese movimiento.

Además de su carrera en bandas, el músico desarrolló una destacada trayectoria solista y participó en distintas bandas sonoras de cine, incluyendo “You Know My Name”, canción principal de Casino Royale, perteneciente a la saga de James Bond.

En 2019, familiares, amigos y músicos cercanos le rindieron homenaje en el concierto tributo “I Am The Highway”, realizado en Los Ángeles y que reunió a artistas como Metallica, Dave Grohl, Miley Cyrus y Fiona Apple.