Indignación en Sevilla: equipo de Sánchez y Suazo cayó ante Real Madrid con este polémico gol de Vinicius / Europa Press Sports

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó como local este domingo ante el Real Madrid, por la penúltima fecha de La Liga española. El elenco “merengue” se impuso por 1-0 con un polémico gol de Vinicius.

El delantero brasileño abrió la cuenta al minuto 15, justo después de un codazo de Kylian Mbappé en el rostro de José Carmona.

A pesar de la clara falta que cometió el francés, el árbitro no cobró la infracción y tampoco lo llamaron desde el VAR, lo que generó indignación en el cuadro sevillano.

APARECIÓ VINI: el crack brasileño puso el 1-0 de Real Madrid contra Sevilla como visitante por la fecha 37 de #LaLigaxESPN.



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¿QUÉ TE PARECIÓ? Todo Sevilla pidió infracción previa de Mbappé en la jugada que terminó en el gol de Vini para el 1-0 de Real Madrid en #LaLigaxESPN. El árbitro lo convalidó y el VAR no llamó...



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Gabriel Suazo disputó todo el partido, mientras que Alexis Sánchez ingresó al minuto 53 y estuvo muy cerca de anotar el gol del empate a los 57′, pero no pudo darle bien al balón tras un buen centro de Suazo.

LA CONEXIÓN CHILENA FALLÓ POR MUY POCO: Alexis no pudo definir tras el pase de Suazo en la derrota parcial 0-1 de Sevilla vs. Real Madrid.



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Sevilla se salva del descenso pese a perder

El Sevilla quedó en el puesto 13 de la tabla con 43 unidades, a 3 puntos de la zona de descenso, todo esto restando una fecha para el final.

Sin embargo, el equipo de Sánchez y Suazo ya tiene asegurada su permanencia en Primera División. Esto porque, en la última fecha, el Elche (42 pts) jugará contra el Girona (40 pts) y cualquier resultado de este partido le sirve al Sevilla para salvarse del descenso.