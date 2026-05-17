VIDEO. Indignación en Sevilla: equipo de Sánchez y Suazo cayó ante Real Madrid con este polémico gol de Vinicius
Pese a la derrota, el elenco de los chilenos se salvó del descenso en España.
El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó como local este domingo ante el Real Madrid, por la penúltima fecha de La Liga española. El elenco “merengue” se impuso por 1-0 con un polémico gol de Vinicius.
El delantero brasileño abrió la cuenta al minuto 15, justo después de un codazo de Kylian Mbappé en el rostro de José Carmona.
A pesar de la clara falta que cometió el francés, el árbitro no cobró la infracción y tampoco lo llamaron desde el VAR, lo que generó indignación en el cuadro sevillano.
Gabriel Suazo disputó todo el partido, mientras que Alexis Sánchez ingresó al minuto 53 y estuvo muy cerca de anotar el gol del empate a los 57′, pero no pudo darle bien al balón tras un buen centro de Suazo.
Sevilla se salva del descenso pese a perder
El Sevilla quedó en el puesto 13 de la tabla con 43 unidades, a 3 puntos de la zona de descenso, todo esto restando una fecha para el final.
Sin embargo, el equipo de Sánchez y Suazo ya tiene asegurada su permanencia en Primera División. Esto porque, en la última fecha, el Elche (42 pts) jugará contra el Girona (40 pts) y cualquier resultado de este partido le sirve al Sevilla para salvarse del descenso.
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