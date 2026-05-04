“Rescisión de contrato”: la polémica que enfrenta Neymar en Santos tras acusación de agresión
El ex Barcelona fue acusado de agredir a Robinho Jr., hijo del futbolista del mismo nombre durante un entrenamiento del Santos.
Este lunes la prensa brasileña dio a conocer un polémico caso que afecta a Neymar y al hijo de un reconocido ex futbolista de dicho club.
Según información de Globoesporte, representantes de Robinho Jr, hijo del futbolista con el mismo nombre, enviaron una notificación extrajudicial a Santos exigiendo medidas contra Neymar tras agredir a su representado durante un entrenamiento.
La agresión se habría dado luego de que Robinho Jr. gambeteara al ex Barcelona y PSG, algo que no le gustó y provocó su reacción.
De acuerdo a lo relatado por Robinho Jr, Neymar “profirió insultos ofensivos” tras hacerlo tropezar y golpearlo con “una violenta cachetada en la cara”.
La defensa del futbolista exigió que Santos inicie una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, proporcione imágenes del entrenamiento, un comunicado informando las medidas y una reunión para estudiar una posible rescisión de contrato de Robinho Jr. con Santos.
La respuesta de Santos ante la polémica entre Neymar y Robinho Jr.
Tras lo exigido por la defensa del hijo de Robinho, Santos emitió un comunicado de prensa informando que iniciaron el proceso de investigación para aclarar lo sucedido.
“Santos FC informa que se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de los hechos ocurridos para analizar el incidente entre Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho) durante el entrenamiento del pasado domingo 3 de mayo”, comentaron.
Ni Neymar ni Robinho Jr. se han pronunciado sobre lo ocurrido.
