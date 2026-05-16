¿Qué son los Juegos Nacionales y Paranacionales? El evento que no se realizará en 2026 por recortes de presupuesto

Durante las últimas horas se ha vivido un polémico episodio en el área deportiva nacional debido a los recortes presupuestarios en los distintos ministerios indicados por el Gobierno.

A raíz del ajuste económico que afecta al Ministerio del Deporte (Mindep) se tomó la “decisión estudiada” de cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026.

Para dimensionar el impacto de esta pérdida en el calendario deportivo local, es clave entender qué era exactamente esta cita, a quiénes convocaba y por qué se había transformado en el corazón del desarrollo deportivo regional.

¿Qué eran estos Juegos Nacionales y Paranacionales?

El evento nació como la máxima cita olímpica y paralímpica a nivel interno en Chile bajo la organización conjunta del Mindep y el Instituto Nacional de Deportes (IND), en alianza con el Comité Olímpico (COCh) y el Comité Paralímpico (Copachi).

A diferencia de los torneos tradicionales, donde los atletas compiten bajo los colores de sus respectivos clubes o universidades, en esta instancia los deportistas defienden estrictamente el orgullo de sus regiones de origen.

Participantes y convocatoria

El evento estaba diseñado para congregar a la élite del deporte convencional y adaptado de todo el territorio chileno, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes.

En su última edición, celebrada en 2024 en la Región de La Araucanía, la cita congregó a cerca de 3.000 deportistas. Para la suspendida edición de 2026, se proyectaba una cifra similar de participantes en Santiago.

Su gran sello diferenciador es el formato unificado. Los deportistas convencionales y paralímpicos comparten las mismas villas deportivas, recintos de competencia, ceremonias de inauguración y cuadros de medallería, transformándose en la plataforma inclusiva más importante del país.

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¿Qué deportes se consideraban?

El programa de los juegos combinaba disciplinas de enorme tradición con modalidades urbanas emergentes de gran interés juvenil.

Aunque la edición 2026 pretendía expandirse a 22 disciplinas, la base competitiva consolidada en el último ciclo incluía:

Deportes Convencionales (14 disciplinas) :

El atletismo, la natación, el levantamiento de pesas, el judo, el karate y el taekwondo lideraban los deportes individuales.

En las disciplinas colectivas e individuales con raqueta, la competencia medía a las selecciones regionales en balonmano, básquetbol (en sus formatos tradicionales 5x5 y el dinámico 3x3), vóleibol, rugby, tenis y tenis de mesa, además del ciclismo en ruta y BMX.

Deportes Paralímpicos (6 disciplinas) :

La delegación adaptada disputaba medallas de alta intensidad en para atletismo, para natación y para tenis de mesa, sumando disciplinas específicas y de alto valor estratégico para el país como el básquetbol en silla de ruedas, el goalball y el parapowerlifting (levantamiento de potencia adaptado).

Más allá de las medallas

Para el IND, este evento representaba mucho más que una entrega de medallas cada dos años: era la principal vitrina de recambio para el alto rendimiento.

Al obligar a un monitoreo constante de los selectivos regionales, los Juegos Nacionales y Paranacionales permitían descubrir nuevos talentos ocultos fuera de Santiago que, tras destacar en esta cita, daban el salto hacia las selecciones nacionales adultas.

Asimismo, el torneo funcionaba como un motor económico y de infraestructura para las regiones que lo albergaban, dinamizando el turismo local y dejando un legado de recintos deportivos refaccionados para las comunidades locales.

Con la suspensión de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, el deporte chileno se queda, de momento, sin su gran fiesta de unidad territorial, dejando en pausa la oportunidad de ver competir a las promesas de todo Chile en un mismo escenario.