Sinner sigue imparable y este domingo buscará en Roma otro registro histórico en el tenis mundial / Insidefoto

Jannik Sinner sigue mostrando su implacable poderío en el actual circuito tenístico, pudiendo completar su duelo por las semifinales del Masters 1000 de Roma.

La lluvia ayer viernes obligó a que el italiano tuviera que completar hoy sábado el choque ante Daniil Medvedev.

Más allá de la lucha que planteó el ruso, que le quitó un set, el número 1 del mundo se hizo fuerte en casa y completó su victoria 33 consecutiva en torneos Masters 1000.

El 6/2, 5/7 y 6/4 le permitió ser el primer italiano, desde Nicola Pietrángeli, en alcanzar dos años seguidos la final en Roma.

También igualó otro impresionante registro al alcanzar la final de los tres Masters 1000 en arcilla, igualando lo que Rafael Nadal logró en cuatro ocasiones.

BACK IN THE FINAL 🔥🇮🇹



Sinner defeats Medvedev 6-2 5-7 6-4 to become the first Italian since Pietrangeli (1957-58) to reach back-to-back Rome finals!#IBI26 pic.twitter.com/0XCJOIj7eh — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2026

Jannik Sinner buscará este domingo 17 de mayo el título en Roma, donde enfrentará a Casper Ruud, con quien tiene un registro de 4-0 a favor, sin haber perdido sets contra el noruego.

“Es muy importante, va a ser muy difícil mentalmente y emocionalmente. Solo puedo controlar lo que puedo controlar, como lo estoy haciendo ahora. Es un momento muy especial, estoy feliz. Sé que es muy importante para el deporte italiano en general”, recalcó el mejor tenista del planeta de cara al choque que se disputará a contar de las 11 de la mañana de Chile.

Jannik Sinner va por otro registro histórico, pues, de ganar Roma habrá sumado todos los títulos de torneos Masters 1000, hito que solo un tenista ha alcanzado hasta hoy en la historia: Novak Djokovic.