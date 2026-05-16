;

VIDEO. Sinner sigue imparable y este domingo buscará en Roma otro registro histórico en el tenis mundial

El italiano sigue batiendo registros en una temporada que lo tiene imbatible a nivel Masters 1000.

Carlos Madariaga

Sinner sigue imparable y este domingo buscará en Roma otro registro histórico en el tenis mundial

Sinner sigue imparable y este domingo buscará en Roma otro registro histórico en el tenis mundial / Insidefoto

Jannik Sinner sigue mostrando su implacable poderío en el actual circuito tenístico, pudiendo completar su duelo por las semifinales del Masters 1000 de Roma.

La lluvia ayer viernes obligó a que el italiano tuviera que completar hoy sábado el choque ante Daniil Medvedev.

Revisa también:

ADN

Más allá de la lucha que planteó el ruso, que le quitó un set, el número 1 del mundo se hizo fuerte en casa y completó su victoria 33 consecutiva en torneos Masters 1000.

El 6/2, 5/7 y 6/4 le permitió ser el primer italiano, desde Nicola Pietrángeli, en alcanzar dos años seguidos la final en Roma.

También igualó otro impresionante registro al alcanzar la final de los tres Masters 1000 en arcilla, igualando lo que Rafael Nadal logró en cuatro ocasiones.

Jannik Sinner buscará este domingo 17 de mayo el título en Roma, donde enfrentará a Casper Ruud, con quien tiene un registro de 4-0 a favor, sin haber perdido sets contra el noruego.

“Es muy importante, va a ser muy difícil mentalmente y emocionalmente. Solo puedo controlar lo que puedo controlar, como lo estoy haciendo ahora. Es un momento muy especial, estoy feliz. Sé que es muy importante para el deporte italiano en general”, recalcó el mejor tenista del planeta de cara al choque que se disputará a contar de las 11 de la mañana de Chile.

Jannik Sinner va por otro registro histórico, pues, de ganar Roma habrá sumado todos los títulos de torneos Masters 1000, hito que solo un tenista ha alcanzado hasta hoy en la historia: Novak Djokovic.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad