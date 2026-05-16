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VIDEOS. Sujeto atropella a decenas de personas en Italia y deja ocho heridos antes de ser capturado

El autor de la agresión fue interceptado por testigos en el centro histórico de Módena; cuatro de las víctimas permanecen en estado grave.

Mario Vergara

Sujeto atropella a decenas de personas en Italia y deja ocho heridos antes de ser capturado

Un hombre a bordo de un vehículo atropelló a decenas de personas este sábado en el centro histórico de Módena, Italia. Tras el impacto, el sujeto intentó darse a la fuga, momento en que fue interceptado y reducido por transeúntes que presenciaron el hecho. Durante el forcejeo para evitar su huida, el agresor atacó a uno de los ciudadanos utilizando un cuchillo.

Las autoridades sanitarias informaron que, como consecuencia del ataque, ocho personas resultaron heridas. De este grupo, cuatro víctimas se encuentran en estado grave, reportándose además que una de las mujeres afectadas perdió ambas piernas debido a la magnitud del atropello.

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Identificación del responsable y reacción oficial

El atacante fue identificado como Salin El Koudri, de 31 años, nacido en Bérgamo y de ascendencia marroquí. Tras ser entregado a las fuerzas del orden por los civiles presentes, el sospechoso permanece bajo custodia policial mientras se investigan las motivaciones de la agresión.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó la situación como un hecho “gravísimo” y expresó su respaldo a las víctimas y sus familias. Asimismo, la mandataria destacó la valentía de los ciudadanos que intervinieron para detener al responsable antes de la llegada de las patrullas.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, informó que mantiene contacto directo con la cartera de Interior para seguir la evolución del caso. El secretario de Estado calificó el suceso como una “agresión violenta y brutal” y agradeció el despliegue de las fuerzas del orden en la zona del incidente.

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