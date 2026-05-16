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VIDEO. Martina Weil debuta en la Diamond League 2026 con su mejor marca de la temporada

La velocista nacional se quedó con el sexto lugar de los 400 metros en la primera fecha del circuito, disputada en Shanghai.

Carlos Madariaga

Martina Weil debuta en la Diamond League 2026 con su mejor marca de la temporada

Martina Weil debuta en la Diamond League 2026 con su mejor marca de la temporada / Agencia Getty

Martina Weil debutó este sábado en la disputa de la Diamond League, el máximo circuito de carreras del atletismo a nivel mundial.

La récord nacional de los 400 metros planos compitió contra las mejores exponentes de la distancia, finalizando en el sexto lugar de la primera fecha, disputada en Shanghai.

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Eso sí, el registro de 51,06 segundos es la mejor marca que ha hecho la nacional en lo que va de una temporada que recién está comenzando.

La jamaicana Nickisha Price fue quien se quedó con el oro, mientras que la estadounidese Aaliyah Butler y la cubana Roxana Gómez completaron el podio en Shanghai.

Ojalá seguir bajando de 50, ojalá correr más rápido que el récord,ojalá que sea un buen año, no lesionarme, sentirme bien, disfrutar y pasarlo bien y dejar como un poco la cancha ya rayada para lo que va a ser el 2027 y 2028″, anticipó Martina Weil en ADN TOP, en la previa a sus primeras participaciones en la Diamond League, cuestión que la mantendrá en China, pues la próxima semana disputará la segunda fecha del circuito en la localidad de Xiamen.

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