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VIDEO. El golazo en el último minuto que le dio el título a Canillas FC en la Father’s Team League 2026

Tal fue el éxito de esta primera edición que ya hay fecha para un nuevo torneo de padres y apoderados.

Gabriel Esteffan

El golazo en el último minuto que le dio el título a Canillas FC en la Father’s Team League 2026

¡No pudo haber tenido un desenlace más emocionante! La Father’s Team League 2026 tuvo su partido final donde Canillas FC, del Colegio Saint George’s, superó por 3 a 2 a San Francis y se consagró campeón. El gol del triunfo en la final lo convirtió Miguel Anabalón, en el último minuto de juego.

En el partido por el tercer lugar, Mafia FC (Colegio San Pedro Nolasco) derrotó por 4 a 3 a Etiqueta Negra (Andrée English School). El mejor jugador del torneo fue Cristóbal Tuñón, del San Francis (Colegio San Francisco de Asís), mientras que el goleador fue Hernán Rojas, de LIVER FC (Andrée English School).

El mejor arquero lo compartieron Santiago Doña (San Francis) y Mauricio Castro (Mafia FC). Fue tal el éxito de la FATHER’S TEAM LEAGUE, que ya está confirmada la segunda versión del torneo, la que se disputará desde marzo de 2027 y tendrá 32 equipos, el doble que este año.

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