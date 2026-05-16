“Fue una decisión estudiada”: Ministra Duco explica y defiende la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales

Esta semana se confirmó que el Ministerio del Deporte decidió cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026. Esto, debido al mandato del gobierno del Presidente Kast de ejecutar una reducción presupuestaria del 3% en cada ministerio.

Los Juegos Nacionales y Paranacionales se iban a disputar en la Región Metropolitana este año, y se proyectaba la participación de más de 3.000 deportistas en 22 disciplinas, situación que finalmente no ocurrirá.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se pronunció este sábado y abordó la cancelación del evento multideportivo. “En todos los ministerios hubo un recorte del 3%. Luego de esa orden, nosotros hicimos un estudio exhaustivo para decidir en qué presupuesto íbamos a hacer el recorte para generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento. Después de ese análisis, decidimos bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales”, señaló.

“Al bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales, quiere decir que la misión de los Juegos Odesur y los Parasuramericanos, el sueldo de la beca PRODDAR de los deportistas y el dinero que se le da a todas las federaciones deportivas, eso se mantiene intacto”, aseguró Duco.

En la misma línea, la ministra del Deporte remarcó que “esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad. Pero fue una decisión muy seria y muy estudiada”.

“Estamos seguros de que el deporte de alto rendimiento en Chile lo mantuvimos cuidado, priorizado y nuestros deportistas no tendrán ningún inconveniente con el rendimiento de este año”, agregó.

Por último, Natalia Duco afirmó que “el Campeonat Nacional Federado de cada deporte se va a mantener y se va a realizar. Esto quiere decir que todos los deportistas van a tener su campeonato nacional y va a estar financiado”.