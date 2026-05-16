“Fue una decisión estudiada”: Ministra Duco explica y defiende la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales
Natalia Duco lamentó lo ocurrido con el evento multideportivo, pero aseguró que la decisión se tomó para “generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento”.
Esta semana se confirmó que el Ministerio del Deporte decidió cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026. Esto, debido al mandato del gobierno del Presidente Kast de ejecutar una reducción presupuestaria del 3% en cada ministerio.
Los Juegos Nacionales y Paranacionales se iban a disputar en la Región Metropolitana este año, y se proyectaba la participación de más de 3.000 deportistas en 22 disciplinas, situación que finalmente no ocurrirá.
La ministra del Deporte, Natalia Duco, se pronunció este sábado y abordó la cancelación del evento multideportivo. “En todos los ministerios hubo un recorte del 3%. Luego de esa orden, nosotros hicimos un estudio exhaustivo para decidir en qué presupuesto íbamos a hacer el recorte para generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento. Después de ese análisis, decidimos bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales”, señaló.
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“Al bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales, quiere decir que la misión de los Juegos Odesur y los Parasuramericanos, el sueldo de la beca PRODDAR de los deportistas y el dinero que se le da a todas las federaciones deportivas, eso se mantiene intacto”, aseguró Duco.
En la misma línea, la ministra del Deporte remarcó que “esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad. Pero fue una decisión muy seria y muy estudiada”.
“Estamos seguros de que el deporte de alto rendimiento en Chile lo mantuvimos cuidado, priorizado y nuestros deportistas no tendrán ningún inconveniente con el rendimiento de este año”, agregó.
Por último, Natalia Duco afirmó que “el Campeonat Nacional Federado de cada deporte se va a mantener y se va a realizar. Esto quiere decir que todos los deportistas van a tener su campeonato nacional y va a estar financiado”.
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