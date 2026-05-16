Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 16 de mayo, y quién transmite?

Hoy, sábado 16 de mayo, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Dos de estos encuentros son parte de la fecha 12 de la Liga de Primera y otros cuatro darán inicio a la jornada 12 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 16 de mayo comienza a las 12:30 horas, cuando, en el Municipal de San Bernardo, Magallanes reciba a Deportes Recoleta. Francisco Soriano será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, habrá dos choques en simultáneo desde las 15:00 horas. Uno se realizará en el estadio Zorros del Desierto, recinto en que Cobreloa enfrentará a Deportes Copiapó, con arbitraje de Rodrigo Rivera y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro se jugará en el Municipal de San Felipe, donde Unión San Felipe se medirá con Rangers. Fabián Reyes será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de jornada vendrá a las 17:30 horas, en el Bicentenario La Granja, lugar en que Curicó Unido desafiará a Santiago Wanderers, con arbitraje de Nicolás Pozo y transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2026

La Primera División comenzará su actividad a las 17:30 horas, en el estadio Codelco El Teniente, donde O’Higgins enfrentará a la Universidad de Concepción. Fernando Vejar será el juez del choque, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro partido del día se desarrollará desde las 20:00 horas, en el Lucio Fariña de Quillota, recinto en que Deportes Limache recibirá a Universidad Católica, con arbitraje de Héctor Jona y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.