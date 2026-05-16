“Me quedan 6 días de susto”: Paty Cofré vuelve a Detrás del Muro y anuncia cita clave con el doctor tras problema de salud

En los últimos días, el estado de salud de Paty Cofré encendió varias alarmas. La histórica comediante detrás de los “15 segundos” incluso debió suspender un show que tenía con Mauricio Flores.

“Se hizo un electro y le salió alterado”, comentó la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez cuando se develó la noticia.

Eso sí, esta semana la exvedette chilena volvió al set de Detrás del muro en Mega y aprovechó de explicar qué pasó realmente.

“Tengo que hacerme un pequeño retoque en mi marcapasos. Ese es el que está fallando”, confirmó en el set.

“¿Pero nada más que eso?“, preguntó Kike Morandé.

”Nada más que eso, en seis días más veo al especialista, al técnico en el marcapasos y ahí me va a decir si tengo que darle un poco más de cuerda o cambiar la pila", detalló.

Un poco más adelante admitió: “Estoy asustadita todavía, me quedan seis días de susto”.

El conductor le dijo que estuviera tranquila. “Se le ve, como dicen en el campo, con buen semblante”, sumó.