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Gareca sorprende con críticas al presente de la selección chilena y le deja un recado a la ANFP

El DT que fracasó con La Roja aseguró que en Chile hay “poca paciencia” y que por lo mismo “los procesos se interrumpen”.

Daniel Ramírez

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Ricardo Gareca conversó con un medio argentino este viernes y cuestionó el presente que vive la selección chilena luego de no clasificar al Mundial 2026, un objetivo que el “Tigre” no pudo cumplir durante su paso por la banca de La Roja.

“Chile, para mí, está en un período de poca paciencia. Vino de una etapa muy linda, que ganó dos Copas América seguidas, tenían aspiraciones más importantes. Pero la realidad es que se fueron quedando y ahora están en un proceso de ansiedad, con el deseo de estar en momentos destacados que tuvieron”, señaló el técnico argentino en diálogo con DSports Radio.

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"Por eso, se apuran y los procesos se interrumpen", aseguró Gareca, quien apenas ganó un partido al mando de la selección chilena en las últimas Eliminatorias, donde la escuadra nacional terminó colista.

Por último, el ex DT de La Roja le dejó un recado a la ANFP: “Tienen que encontrar un cuerpo técnico que encuentre una línea de juego, que los respalde; si no, va a ser muy difícil”.

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