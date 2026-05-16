Tragedia en Tailandia: tren de carga embiste a un autobús atrapado en el tráfico y deja al menos ocho muertos

Este sábado se vivió un escenario de terror en pleno corazón de Bangkok, Tailandia, donde se registró un duro accidente vial entre un tren y un autobus.

Un convoy de mercancías colisionó a gran velocidad contra un bus urbano que se encontraba inmovilizado sobre las vías férreas, atrapado por la habitual congestión vehicular de la capital.

El siniestro se localizó en las inmediaciones de la estación Makkasan del Airport Rail Link, en el distrito de Huai Khwang.

La colisión desencadenó una combustión interna fulminante con explosiones sucesivas, lo que dificultó las tareas de los bomberos.

De acuerdo con los balances de los equipos de emergencia y la cobertura del diario local Bangkok Post, el impacto inicial y el posterior incendio de la máquina cobraron la vida de al menos ocho personas.

Asimismo, los reportes oficiales confirman que 24 pasajeros resultaron heridos de diversa consideración, mientras que varios vehículos circundantes fueron alcanzados por las llamas originadas tras la colisión.

Las alarmas de los servicios de rescate y del cuerpo de bomberos se encendieron a las 15:42 p.m. (hora local), momento en el que ingresaron las primeras alertas sobre un transporte público envuelto en llamas.

Las pericias iniciales apuntan a que la formación ferroviaria de carga embistió de lleno a una unidad de la línea 23. En el violento impacto, una motocicleta que transitaba por el sector también fue alcanzada por el tren.

Una vez que el fuego pudo ser sofocado, los rescatistas hallaron los restos de las ocho víctimas fatales dentro del chasis. Los heridos fueron derivados de urgencia a hospitales periféricos.

Desde el sitio del suceso, la autoridad precisó las circunstancias del embate: “El tren chocó contra el autobús que se había quedado atascado en las vías del tren debido al intenso tráfico”.

El foco de la investigación se centra ahora en los dispositivos de seguridad del paso a nivel. Diferentes testigos aseguraron que el sistema de barreras automatizadas presentaba fallas previas, sugiriendo que el mecanismo estaba atascado.

Al respecto, el gobernador Chadchart Sittipunt explicó que el colapso vehicular interfirió con el correcto funcionamiento de las barreras protectoras, provocando que el autobús fuera arrastrado cerca de 50 metros. En ese trayecto, colisionó también contra otros automóviles y motos que esperaban en el nudo vial.

La inspección en el terreno estuvo liderada por el viceministro de Transporte, Siripong Angkasakulkiat, y el director de la BMTA, Kittikan Chomduang Jaruworapolkul. Las autoridades indicaron que mantendrán los peritajes técnicos para esclarecer las causas exactas de la tragedia.