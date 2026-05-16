Crisis en el PDG: acusan “atentado a la democracia” tras anulación de elección que daba triunfo a opositores de la directiva de Parisi

6 de mayo de 2026 / SANTIAGO El ex candidato Presidencial, Franco Parisi, llega hasta el ministerio de Hacienda, para reunirse con el Ministro Quiroz. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG) declaró la invalidez del proceso electoral interno realizado el pasado 25 de abril, tras determinar que la votación careció de las condiciones necesarias de certeza jurídica, verificabilidad y trazabilidad documental.

La resolución judicial obliga a la colectividad a realizar nuevos comicios bajo estándares reforzados, que incluyan mecanismos de conciliación entre los votos emitidos y las firmas registradas en el padrón.

Según el organismo, se verificaron inconsistencias documentales en diversas mesas a nivel nacional, detectando diferencias entre la cantidad de sufragios consignados en las actas de escrutinio y las firmas de los militantes.

A raíz de esta determinación, la directiva nacional vigente permanecerá en sus funciones de manera interina, manteniendo a Rodrigo Vattuone en la presidencia y al excandidato presidencial Franco Parisi en la vicepresidencia.

Quiebre institucional y rechazo de la Lista B

La decisión generó una respuesta inmediata de la Lista B, encabezada por Patricio Quisbert, que según resultados preliminares se imponía con 592 votos frente a los 78 sufragios de la opción oficialista (Lista A). Quisbert calificó el fallo como un “atentado a la democracia interna” y acusó problemas de legitimidad dentro del propio Tribunal Supremo, señalando la existencia de votos disidentes de dos integrantes que se opusieron a la anulación, publica La Tercera.

Patricio Quisbert REDES SOCIALES Ampliar

Por su parte, el diputado Fabián Ossandón, quien integraba la lista ganadora como vicepresidente, cuestionó la desprolijidad del organismo técnico. El parlamentario denunció que no se realizó una revisión completa mesa por mesa y recordó que el proceso contó con la observación del Servel, lo que a su juicio vuelve incomprensible la declaración de invalidez.

Acusaciones de crisis de legitimidad

A través de un comunicado público, la Lista B rechazó la resolución firmada por tres de los cinco miembros del tribunal, acusando una “grave crisis de legitimidad jurídica”. En el texto, apuntaron a solicitudes de inhabilidad pendientes contra integrantes del organismo y criticaron que se intente forzar una nueva elección cuando la militancia ya había expresado su voluntad en las urnas.

Los dirigentes de la lista afectada anunciaron que agotarán todas las instancias legales para resguardar los resultados del 25 de abril. Argumentan que las reglas deben aplicarse de forma equitativa y que la institucionalidad del PDG no puede quedar subordinada a interpretaciones que acomoden conveniencias políticas circunstanciales.