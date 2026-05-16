A dos meses de la instalación del Gobierno, la estrategia de seguridad del Presidente José Antonio Kast retornó al centro del debate político tras las declaraciones de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien admitió no haber anticipado la exigencia de un plan “estructurado y concreto” para la crisis delictual.

Ante la controversia, se reactivaron los detalles del denominado “Plan Implacable”, eje programático con el que el mandatario prometió restaurar el orden público.

Esta propuesta se define como un paquete de medidas diseñado para enfrentar el crimen organizado y erradicar la impunidad mediante la devolución de la autoridad al Estado.

El diagnóstico de la administración actual subraya que el país enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por la duplicación de homicidios en una década y el control territorial de bandas narcotraficantes en diversos barrios.

Medidas contra el Narcotráfico y Bandas Criminales

El plan establece acciones específicas para neutralizar a las estructuras delictivas, centrando su fuerza en el aislamiento de sus liderazgos y la recuperación del espacio público:

Aislamiento penitenciario: Creación de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para cabecillas narcos, eliminando visitas, contacto exterior y beneficios.

Creación de cárceles de máxima seguridad con para cabecillas narcos, eliminando visitas, contacto exterior y beneficios. Fin a narcofunerales: Prohibición absoluta de homenajes públicos a delincuentes para evitar que el crimen organizado se apropie del espacio ciudadano.

Prohibición absoluta de homenajes públicos a delincuentes para evitar que el crimen organizado se apropie del espacio ciudadano. Penas efectivas: Endurecimiento de las sanciones para integrantes de bandas criminales, estableciendo años de cárcel efectiva sin posibilidad de beneficios.

Recuperación Territorial y Respaldo Institucional

La estrategia también contempla un cambio en la operatividad de las fuerzas de orden y en el marco jurídico de la defensa. Para ello, se propone la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta, que implica la presencia policial y militar en comunas bajo dominio del narco para recuperar zonas tomadas.

Finalmente, el Plan Implacable impulsa una revisión de la legítima defensa, estableciendo la presunción legal en casos críticos para evitar la criminalización de las víctimas. Complementariamente, la estrategia incluye el fortalecimiento del control fronterizo, el respaldo jurídico a las policías y la protección institucional para jueces y fiscales que enfrentan causas de alta complejidad.