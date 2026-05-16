La respuesta de la empresa del ejecutivo chileno detenido por dichos racistas y homofóbicos en Brasil

La empresa Landes emitió un pronunciamiento oficial tras la detención en Brasil de uno de sus ejecutivos, el ciudadano chileno Germán Naranjo Maldini, acusado de proferir insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo internacional. La compañía informó que tomó conocimiento de la situación a través de la prensa y que no recibió notificaciones previas sobre el proceso judicial que enfrenta su trabajador.

A través de un comunicado, la firma manifestó una condena “categórica y sin matices” frente a cualquier acto vinculado a la discriminación, el racismo o la homofobia. La administración de la empresa enfatizó que las conductas atribuidas a Naranjo Maldini son “absolutamente incompatibles” con las políticas internas y los valores que rigen a la organización.

Evaluación de medidas internas

Actualmente, Landes se encuentra en una etapa de recopilación de antecedentes técnicos para analizar el alcance de lo ocurrido en el trayecto entre São Paulo y Frankfurt. El objetivo de la compañía es determinar las medidas internas que correspondan, siguiendo los protocolos de conducta establecidos para sus integrantes.

El incidente que originó la captura ocurrió el pasado 10 de mayo, cuando el pasajero habría agredido verbalmente a la tripulación de Latam Airlines e incluso intentó abrir la puerta de la aeronave en pleno vuelo. La aerolínea también repudió los hechos y vinculó el caso al alza global de incidentes protagonizados por los denominados pasajeros disruptivos.

Situación legal del involucrado

Germán Naranjo Maldini permanece bajo arresto tras ser localizado por la Policía Federal de Brasil el 15 de mayo en el aeropuerto de Guarulhos. La orden de detención preventiva fue emitida por el Tribunal Federal brasileño luego de las denuncias formales presentadas por las víctimas del vuelo.

En paralelo, la Cancillería de Chile confirmó que el consulado en São Paulo mantiene contacto con la defensa y familiares del detenido. El proceso investigativo continúa su curso mientras se espera el control de detención oficial por parte de las instituciones policiales locales.