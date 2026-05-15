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John Travolta es galardonado con la Palma de Oro honorífica y se emocionó en su agradecimiento: “Esto es más que un Óscar”

El actor reconoció que fue toda una sorpresa, siendo aún más significativa en la antesala del estreno de su película como director.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Aurore Marechal

El Festival Internacional de Cine de Cannes 2026 sigue con su desarrollo, reconociendo lo más destacado de la industria y con destacados protagonistas.

En este escenario, uno de los protagonistas impensado ha sido John Travolta, quien recibió una Palma de Oro honorífica, el máximo galardón a la trayectoria del evento francés.

El reconocimiento lo tomó por sorpresa y no pudo contener las lágrimas justo antes del debut de su ópera prima como director, Propeller One-Way Night Coach.

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Visiblemente conmovido, la estrella de Hollywood dimensionó el hito con una frase categórica que generó gran revuelo: “Esto es más que un Óscar”. Hay que recordar que al día de hoy no cuenta con dicha estatuilla.

Con un francés fluido, el actor reaccionó de inmediato ante la ovación del auditorio: “¡Sorpresa total! No puedo creerlo. Esto es lo último que esperaba”.

El trasfondo del homenaje quedó en evidencia cuando se dirigió al director del festival, Thierry Fremaux, recordando las sutiles pistas previas.

Dijiste que esta sería una noche especial, pero no sabía que significaría esto”, comentó, recibiendo una ingeniosa respuesta de Fremaux: “¡Lo sabíamos!“.

Un momento conmovedor

Agradecido, el dos veces nominado al Premio de la Academia dedicó profundas palabras al timonel del certamen: “Este es un momento conmovedor, así que gracias, Thierry, de todo corazón”.

Nno tenía ninguna expectativa de que mi película fuera aceptada. Y cuando Thierry me dijo que no solo había sido aceptada, sino que estaba haciendo historia porque sería la primera película aceptada tan pronto, lloré como un niño", relató.

Respecto al filme, Travolta explica que “la razón de ser de esta película, y de hecho la razón de ser de mi existencia como artista, es gracias a ese grupo de personas que están ahí. Mi hermana mayor, Ellen, fue la protagonista de este personaje”.

“Así que esto es solo una pequeña muestra de mis orígenes y de cómo era ser yo cuando era pequeño. Espero que lo hayan disfrutado. Significa muchísimo para mí que estén aquí”, agregó.

Si bien Cannes ya había ratificado las Palmas de Oro honoríficas para Peter Jackson y Barbra Streisand para este 2026, el festival mantuvo su mística de golpes de efecto sorpresa, tal como ocurrió el año pasado con Denzel Washington y Highest 2 Lowest.

Para John Travolta, esta distinción corona un idilio histórico con el certamen donde previamente brilló con títulos icónicos como Pulp Fiction (1994), She’s So Lovely (1997) y Primary Colors (1998).

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OLIVIER CHASSIGNOLE

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