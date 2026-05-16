“He conocido todas las versiones de mi misma”: Valentina Toro fija fecha para su regreso al karate tras comenzar su etapa de reintegro deportivo / SOPA Images

Uno de los grandes nombres del Team Chile es la actual campeona panamericana del karate, Valentina Toro, que en diciembre del año pasado sufrió un duro golpe en torno a su proyección deportiva.

Esto considerando que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla, cuestión que la ha mantenido inactiva a nivel del alto rendimiento.

Sin embargo, la deportista de 26 años no ha perdido el tiempo y se mantiene activa en otras facetas, como el hecho de hacer su segunda práctica para completar el título de ingeniera industrial de la USACH.

Es por ello que este fin de semana se encuentra en el sur del país para seguir el desarrollo de la fecha del Rally Mobil en Arauco, el cual es auspiciado por su empresa, Copec.

“Estoy feliz, sedio la oportunidad de venir por primera vez a un rally, es cuático. Me da un poco de miedo con lo brusco de los movimientos. Quizá a fin de año me subiría a un auto, por la adrenalina. En el karate no hay un riesgo tan grande si te equivocas”, comentó Valentina Toro en diálogo con ADN.CL, instancia donde destacó su proceso de recuperación.

“Muy bien, llevo cuatro meses y medio. El martes comencé mi reintegro deportivo, feliz de hacer más karate. Me queda poca práctica, asi que ya me voy a centrar en mi prioridad: volver al deporte. He hecho de todo mientras he estado lesionado. He conocido todas las versiones de mi misma lesionada. El cruzado me quitó mucho, pero también me dio mucho, aunque quiero volver a mi vida de antes”, repasó quien reconoció que estará en el Panamericano de karate en Brasil, pero solo para acompañar a sus compañeros.

Todo pues ya tiene definido cuándo espera volver a competir. “Espero volver para los Odesur en septiembre, nos estamos preparando para llegar con todo a esa fecha”, cerró Valentina Toro en ADN.CL.