Tenemos al nuevo Rambo: se dio a conocer al actor que le dará vida al personaje en la nueva película

El icónico personaje de John Rambo, que ha marcado el cine de acción durante décadas, regresará a la pantalla grande con una película precuela que busca retomar sus orígenes.

Sin embargo, considerando que se trata de una precuela, esta vez el rol no recaerá en Sylvester Stallone, sino en una nueva generación de actores.

Según se dio a conocer durante las últimas horas, el papel protagónico recaerá en Noah Centineo, conocido por su participación en Black Adam y la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré.

La cinta está bajo la dirección de Jalmari Helander, reconocido por su trabajo en Sisu y su secuela, y contará con un guion escrito por Rory Haines junto a Sohrab Noshirvani.

Aunque aún no hay confirmación oficial, fuentes cercanas señalan que el rodaje podría comenzar en 2026. Además, se espera que Lionsgate adquiera los derechos de distribución, dado su historial de colaboraciones previas con Helander.

Un punto importante a destacar es que no se tiene certeza sobre una posible participación de Stallone, ni como productor ni como asesor.

La historia, que todavía se mantiene en reserva, se centrará en la juventud de John Rambo durante la guerra de Vietnam.

La película buscará profundizar en las causas de sus traumas y ofrecerá contexto a los eventos que desencadenan su confrontación con el sheriff y sus ayudantes en la primera entrega de la saga.

Se espera que en los próximos meses se revelen más detalles sobre el elenco y el desarrollo de la trama, mientras crece la expectativa por esta nueva mirada a un personaje emblemático del cine de acción.