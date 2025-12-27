;

VIDEOS. “Volveré a brillar”: Valentina Toro confirma grave lesión que la mantendrá alejada de las competencias hasta mediados del 2026

“Mentalmente, han sido semanas durísimas”, reveló en sus redes sociales la karateca nacional.

Gonzalo Miranda

La grave lesión de Valentina Toro

La grave lesión de Valentina Toro

Es una de las deportistas chilenas del momento, pero aquello tendrá que pausarse por algunos meses. Valentina Toro, karateca nacional, se lesionó gravemente tras su última competencia en Egipto.

Fue la propia deportista quien reveló su diagnóstico a través de sus redes sociales: “me lesione grave en mi última competencia en Egipto, desde que llegué a Chile han sido semanas super difíciles, me corté el ligamento cruzado anterior completo de mi rodilla, también tengo un poco de daño en el menisco”.

“Afortunadamente, la lesión no fue para nada traumática, pude salir caminando e incluso seguir peleando, pero no les voy a mentir, estas semanas… mentalmente han sido durísimas”, sostuvo la deportista nacional.

Se viene un camino duro, espero puedan acompañarme en este proceso que se viene. No me voy a rendir, después de muchas lloraditas volveremos a brillar, yo lo sé”, complementó Valentina Toro.

Cabe recordar que hace unos días, Toro fue condecorada como una de las deportistas más destacadas de la Gala Olímpica, quien no solo fue valorada por su desempeño en el año, donde fue medallista de bronce en los World Games y ganó dos oros en fechas de la Serie A de la especialidad.

A eso se suma también el haber obtenido el premio Espíritu Team Chile, el cual es otorgado por votación de los propios deportistas.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad