Es una de las deportistas chilenas del momento, pero aquello tendrá que pausarse por algunos meses. Valentina Toro, karateca nacional, se lesionó gravemente tras su última competencia en Egipto.

Fue la propia deportista quien reveló su diagnóstico a través de sus redes sociales: “me lesione grave en mi última competencia en Egipto, desde que llegué a Chile han sido semanas super difíciles, me corté el ligamento cruzado anterior completo de mi rodilla, también tengo un poco de daño en el menisco”.

“Afortunadamente, la lesión no fue para nada traumática, pude salir caminando e incluso seguir peleando, pero no les voy a mentir, estas semanas… mentalmente han sido durísimas”, sostuvo la deportista nacional.

“Se viene un camino duro, espero puedan acompañarme en este proceso que se viene. No me voy a rendir, después de muchas lloraditas volveremos a brillar, yo lo sé”, complementó Valentina Toro.

Cabe recordar que hace unos días, Toro fue condecorada como una de las deportistas más destacadas de la Gala Olímpica, quien no solo fue valorada por su desempeño en el año, donde fue medallista de bronce en los World Games y ganó dos oros en fechas de la Serie A de la especialidad.

A eso se suma también el haber obtenido el premio Espíritu Team Chile, el cual es otorgado por votación de los propios deportistas.