A dos meses de iniciado el gobierno del Presidente José Antonio Kast, la estrategia de seguridad del Ejecutivo volvió al centro de la polémica luego de que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reconociera que no esperaba la exigencia de presentar un plan “estructurado y concreto” para enfrentar la crisis delictual.

Las declaraciones de la secretaria de Estado provocaron una ola de críticas y reactivaron en redes sociales antiguos registros de campaña del hoy Mandatario, donde promovía el denominado “Plan Implacable” como el eje central de su propuesta en seguridad.

El plan, del cual existe una publicación oficial del Partido Republicano de mayo de 2025, incluye una batería de medidas para combatir el crimen organizado, incluyendo cárceles de máxima seguridad para líderes narcos, el fin de los narcofunerales, penas más duras para bandas criminales y el despliegue de fuerzas conjuntas en territorios dominados por el narcotráfico.

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Tras la controversia generada por los dichos de la ministra Steinert, usuarios viralizaron además un video de campaña en el que Kast respondía afirmativamente al ser consultado si tenía “un plan para la delincuencia”, mencionando directamente el “Plan Implacable” y el “Plan Escudo Fronterizo”.

¿Qué dijo Presidente Kast?

En medio del debate, el Presidente abordó este viernes el tema desde Copiapó, defendiendo que su administración sí está ejecutando medidas comprometidas durante la campaña.

“Hicimos un programa de gobierno y eso es lo que le he señalado a la ciudadanía. Comenzamos con el plan ‘Escudo Fronterizo’ y se está ejecutando. Comenzamos con el plan Carreteras Seguras y operativos”, afirmó.

El líder del Gobierno sostuvo que las acciones comprometidas se están implementando “por orden”, apuntando a resultados en control fronterizo, decomiso de drogas, operativos policiales y vigilancia en macrozonas conflictivas.

El Mandatario también respondió a las críticas por la ausencia de un documento formal. “¿Eso requiere estar en un plan? No, eso es permanente”, señaló al defender el respaldo del Ejecutivo a Carabineros y a las policías.

La controversia se suma a cuestionamientos surgidos durante los últimos días desde alcaldes y sectores políticos, quienes han pedido al Ejecutivo transparentar una hoja de ruta clara en seguridad, una de las principales promesas de campaña del Presidente Kast.