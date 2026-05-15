;

VIDEO. “Plan Implacable”: la promesa de campaña del Presidente Kast sobre seguridad que volvió al debate tras dichos de Steinert

La controversia surgió luego de que la ministra de Seguridad admitiera sorpresa por la exigencia de un plan “estructurado y concreto” para enfrentar la delincuencia.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

A dos meses de iniciado el gobierno del Presidente José Antonio Kast, la estrategia de seguridad del Ejecutivo volvió al centro de la polémica luego de que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reconociera que no esperaba la exigencia de presentar un plan “estructurado y concreto” para enfrentar la crisis delictual.

Las declaraciones de la secretaria de Estado provocaron una ola de críticas y reactivaron en redes sociales antiguos registros de campaña del hoy Mandatario, donde promovía el denominado “Plan Implacable” como el eje central de su propuesta en seguridad.

Revisa también

ADN

El plan, del cual existe una publicación oficial del Partido Republicano de mayo de 2025, incluye una batería de medidas para combatir el crimen organizado, incluyendo cárceles de máxima seguridad para líderes narcos, el fin de los narcofunerales, penas más duras para bandas criminales y el despliegue de fuerzas conjuntas en territorios dominados por el narcotráfico.

ADN

CAPTURA

Tras la controversia generada por los dichos de la ministra Steinert, usuarios viralizaron además un video de campaña en el que Kast respondía afirmativamente al ser consultado si tenía “un plan para la delincuencia”, mencionando directamente el “Plan Implacable” y el “Plan Escudo Fronterizo”.

¿Qué dijo Presidente Kast?

En medio del debate, el Presidente abordó este viernes el tema desde Copiapó, defendiendo que su administración sí está ejecutando medidas comprometidas durante la campaña.

“Hicimos un programa de gobierno y eso es lo que le he señalado a la ciudadanía. Comenzamos con el plan ‘Escudo Fronterizo’ y se está ejecutando. Comenzamos con el plan Carreteras Seguras y operativos”, afirmó.

El líder del Gobierno sostuvo que las acciones comprometidas se están implementando “por orden”, apuntando a resultados en control fronterizo, decomiso de drogas, operativos policiales y vigilancia en macrozonas conflictivas.

El Mandatario también respondió a las críticas por la ausencia de un documento formal. “¿Eso requiere estar en un plan? No, eso es permanente”, señaló al defender el respaldo del Ejecutivo a Carabineros y a las policías.

La controversia se suma a cuestionamientos surgidos durante los últimos días desde alcaldes y sectores políticos, quienes han pedido al Ejecutivo transparentar una hoja de ruta clara en seguridad, una de las principales promesas de campaña del Presidente Kast.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad