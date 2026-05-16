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VIDEO. Insólito: boxeador noquea a su rival en cinco segundos

El alemán Viktor Jurk venció con solo un golpe al colombiano Edwin Castillo en una definición excesivamente rápida.

Carlos Madariaga

Insólito: boxeador noquea a su rival en cinco segundos

Insólito: boxeador noquea a su rival en cinco segundos / DAZN

Una situación cuando menos increíble se desarrolló en una velada de boxeo agendada en el SAP Arena de Mannheim, en Alemania.

En una de las veladas previas al combate principal entre el irlandés Paddy Donovan y el ucraniano Karen Chukhazhian, el alemán Viktor Jurk concretó el que puede ser el knockout más rápido de la historia.

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Apenas sonó la campana de la batalla pactada a ocho asaltos, el germano conectó un potente zurdazo en el rostro del colombiano Edwin Castillo, que cayó sin posibilidad de levantarse.

Fue así como el juez de la contienda decretó la victoria para Jurk luego de golpear a los cinco segundos de iniciada la pelea.

Habrá que esperar el conteo oficial para ver si logra superar el registro histórico de Mike Collins, que demoró 4 segundos en noquear a Pat Brownson en 1947.

Eso sí, en redes sociales muchos ponen en duda la legitimidad de la pelea, planteando que el colombiano Castillo exageró en su reacción, apuntando a un posible arreglo de la batalla en torno a las casas de apuestas. Juzgue usted en la secuencia a continuación.

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