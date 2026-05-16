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VIDEOS. Reportan gigantesca explosión con forma de hongo en fábrica de misiles de Israel: fuentes oficiales aseguran “prueba planificada”

El incidente habría ocurrido en Beit Shemesh en instalaciones donde se desarrollan propulsores para misiles Arrow y satélites, en medio de tensiones regionales.

Mario Vergara

Reportan gigantesca explosión con forma de hongo en fábrica de misiles de Israel: fuentes oficiales aseguran “prueba planificada”

Una fuerte explosión que generó un visible hongo de fuego fue reportada durante la noche del sábado en la zona de Beit Shemesh, Israel.

El incidente tuvo lugar en terrenos de Tomer, una compañía de seguridad gubernamental especializada en el desarrollo de motores para sistemas de misiles defensivos y ofensivos. La empresa es responsable de la propulsión de tecnologías críticas, incluyendo los misiles Arrow, los satélites Horizon y cohetes como el Rampage y el Barak MX.

Fuentes oficiales aseguran que la firma Tomer aclaró la naturaleza del suceso. Según la organización, la detonación correspondió a una prueba planificada que se desarrolló de acuerdo con los parámetros previstos inicialmente. Pese a la magnitud del estallido, la compañía descartó que se tratara de una falla técnica o de un evento imprevisto fuera de su control. Esto también fue informado por la Agencia AJN (Agencia Judia de Noticias) con sede en Buenos Aires.

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Contexto y horarios de la detonación

De acuerdo con fuentes locales, la explosión fue un acto coordinado y controlado que se registró específicamente a las 23:00 horas. Hasta el momento, las causas exactas que motivaron el ensayo no han sido detalladas por las autoridades.

El horario de la prueba ha despertado interrogantes, considerando que el evento ocurrió tras diversos informes difundidos durante el fin de semana sobre preparativos estratégicos para un eventual ataque contra Irán.

La infraestructura de Tomer es fundamental para la defensa aérea, marítima, terrestre y espacial de Israel. La realización de esta prueba en Beit Shemesh se produce en un escenario internacional complejo, aunque la versión oficial de la empresa estatal insiste en que el procedimiento formó parte de su calendario de operaciones habituales de verificación de potencia y seguridad de motores.

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