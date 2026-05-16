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Vodanovic arremete contra Steinert: “Sus dichos son incomprensibles” y advierte que Cuenta Pública de Kast será un punto de quiebre

La presidenta del Partido Socialista se refirió a las declaraciones de la ministra. La secretaria de Estado había señalado que no esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado.

Javier Méndez

Vodanovic arremete contra Steinert: “Sus dichos son incomprensibles” y advierte que Cuenta Pública de Kast será un punto de quiebre

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, salió con fuerza este sábado a criticar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de que la secretaria de Estado reconociera públicamente que no esperaba la exigencia de presentar un plan de seguridad formal y estructurado ante el Congreso.

“Hay aspectos más complejos que me llaman la atención, como esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”, dijo en Radio Agricultura. Ahí también aprovechó para defender la gestión de la cartera en los primeros meses.

Ahora, la senadora calificó los dichos de Steinert como incomprensibles. “Evidentemente, todo ministerio requiere una planificación”, sostuvo. “Estas palabras de ella realmente son graves en el sentido de que si teníamos un gobierno que llegó prometiendo cambiarlo todo, entendíamos que había un plan y que ella podría presentarlo e implementarlo”, agregó más adelante.

Además, cuestionó el entorno de la ministra, señalando que está rodeada de perfiles más cercanos al mundo fiscal que a la planificación estratégica en seguridad. “Nosotros necesitamos un plan de ataque, de persecución criminal, de anticipación a los fenómenos criminales”, afirmó.

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La timonel socialista también apuntó a la necesidad de más y mejores cárceles, con capacidad real de reinserción y sin hacinamiento. “Ya no estamos ni para retóricas, ni para hipérboles, ni para metáforas. Necesitamos acciones concretas”, es escuchó.

En ese marco, Vodanovic marcó la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast —fijada para el 1 de junio— como un momento decisivo. “Va a ser un punto de inflexión como oposición, porque hemos sido bastante tolerantes a la inoperancia y a la falta de planes”, afirmó.

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