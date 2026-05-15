Presidente Kast proyecta fin de “cárcel común” en Punta Peuco y defiende identificación de migrantes en salud tras gira por Atacama

Al cierre de su gira por la Región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast lanzó una severa crítica a la gestión de su antecesor, Gabriel Boric, centrándose en el manejo del sistema penitenciario y la atención de salud a extranjeros.

El Mandatario ratificó que su administración se encuentra en un proceso de “reordenamiento” del Estado, lo que implicará deshacer cambios clave realizados en 2025.

Cambios en Punta Peuco y el sistema penitenciario

El Jefe de Estado manifestó su rechazo a la decisión de Boric de convertir el penal de Punta Peuco en un recinto común, eliminando la exclusividad para exuniformados condenados por crímenes de lesa humanidad.

Facultad reglamentaria: Kast aseguró que utilizará el reglamento penitenciario para separar a los internos según el tipo de delito, citando como ejemplo recintos como Capitán Yáber o cárceles de máxima seguridad.

Kast aseguró que utilizará el reglamento penitenciario para separar a los internos según el tipo de delito, citando como ejemplo recintos como Capitán Yáber o cárceles de máxima seguridad. Traspaso de Gendarmería: Recordó que el proceso de traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al nuevo Ministerio de Seguridad sigue avanzando para elevar los estándares de ubicación de los condenados.

Recordó que el proceso de traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al nuevo sigue avanzando para elevar los estándares de ubicación de los condenados. Crítica a infraestructura: El Presidente también cuestionó la “pseudo inauguración” de la cárcel La Laguna, señalando que fue habilitada con lentitud y sin internos inicialmente.

Diferencias por indicación migratoria en salud

Respecto a la controversia por la indicación que obliga a recintos de salud y escuelas a informar antecedentes de migrantes irregulares, Kast abordó los reparos de la ministra de Salud, May Chomali.

Garantía de atención: El Mandatario fue enfático en señalar que “los derechos de los pacientes están muy bien resguardados” y que nunca se negará la atención médica de urgencia.

El Mandatario fue enfático en señalar que “los derechos de los pacientes están muy bien resguardados” y que nunca se negará la atención médica de urgencia. Necesidad de alertas: Sin embargo, defendió que cuando una persona no se identifica en un servicio de salud, se requiere un grado de alerta para mantener el orden de la información migratoria del país.

Sin embargo, defendió que cuando una persona no se identifica en un servicio de salud, se requiere un para mantener el orden de la información migratoria del país. Presencia policial: Como alternativa para no vulnerar la relación médico-paciente, el Presidente sugirió evaluar el restablecimiento de la presencia policial en los centros asistenciales.

Finalmente, el Jefe de Estado recalcó que el objetivo central es alcanzar el “orden en nuestra patria”. Insistió en que las personas que han ingresado de forma irregular deberán abandonar Chile y, si cumplen con las condiciones, intentar un reingreso formal por los pasos habilitados.