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Decretan prisión preventiva para Joaquín Lavín León tras formalización por fraude al fisco

El exdiputado quedó bajo la medida cautelar más gravosa en medio de una investigación por presunto fraude al fisco y otros delitos.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Agencia Uno

Agencia Uno

El exdiputado Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva luego de una extensa audiencia que se desarrolló durante toda la semana.

La medida fue decretada por el juez Daniel Urrutia, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documento.

Según los antecedentes expuestos en la formalización, al exparlamentario se le imputa la emisión de 185 boletas ideológicamente falsas por cerca de $220 millones, recursos que, de acuerdo con la acusación, habrían sido desviados desde fondos públicos hacia fines políticos, especialmente vinculados al apoyo de campañas electorales.

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Durante la audiencia, el tribunal abordó también el supuesto rol que habría ejercido Lavín León durante la gestión de su esposa, Katy Barriga, en la Municipalidad de Maipú. En esa línea, se le atribuyó haber actuado como “alcalde en las sombras”, expresión que marcó uno de los puntos centrales de la causa.

El municipio de Maipú participa como querellante en la investigación y responsabiliza al exdiputado de la desvinculación de cerca de 400 funcionarios. Además, sostiene que habría ejercido un importante nivel de control sobre trabajadores de la entidad comunal durante ese período.

Al resolver la cautelar, el juez Daniel Urrutia afirmó que analizó los antecedentes presentados y que el Ministerio Público entregó “una serie de pruebas contundentes”.

Según su resolución, se acreditaron los delitos expuestos por la Fiscalía, incluyendo las boletas falsas dentro del presunto fraude al fisco.

Otro aspecto mencionado por el tribunal fue el financiamiento fraudulento de la aplicación SocialTazk. De acuerdo con la investigación, Lavín León habría sido el impulsor de su creación y, además, habría comercializado datos de electores ofreciéndolos a otros parlamentarios.

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