Científicos de Stanford investigan droga alucinógena para tratar el estrés postraumático

Un compuesto alucinógeno prohibido en varios países está siendo estudiado por investigadores de la Universidad de Stanford como una alternativa para tratar el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Según reportó El País, la sustancia es la ibogaína, un alcaloide psicoactivo extraído de la planta africana Tabernanthe iboga.

Aunque puede causar convulsiones, arritmias e incluso paro cardiorrespiratorio, estudios recientes han mostrado resultados prometedores en pacientes con trauma severo.

Uno de los ensayos, publicado en la revista Nature, incluyó a 30 veteranos de fuerzas especiales de Estados Unidos que recibieron ibogaína bajo supervisión médica en una clínica de México.

Tras el tratamiento, los investigadores observaron mejoras en los síntomas de estrés postraumático, así como en cuadros de ansiedad y depresión.

Pese a estos resultados, los expertos subrayan que la ibogaína sigue siendo un tratamiento experimental y que aún se requieren ensayos clínicos más amplios para confirmar su seguridad y eficacia.