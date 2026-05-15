¿Lluvia en la Región Metropolitana para este fin de semana? Revelan la zona donde podría precipitar y la cantidad de mm
El meteorólogo de TVN, Iván Torres, adelantó cómo estará el tiempo en la zona central y la posibilidad de chubascos en un sector acotado.
Pese a que varias personas siguen esperando las primeras lluvias importantes de mayo, el panorama para este fin de semana en la Región Metropolitana sigue siendo bastante acotado.
Según explicó el meteorólogo de TVN, Iván Torres, no lloverá en Santiago, aunque sí podría caer algo de agua en un sector puntual de la zona central.
La única zona donde asoma una opción de precipitaciones es San José de Maipo, donde podrían registrarse algunos goterones o un par de chubascos aislados, asociados a una vaguada en altura que afectará principalmente a la cordillera.
“No se ilusione, no van a caer nada acá. En San José de Maipo a la noche podrían caer algunos goterones, algún par de chubascos y nada más que eso”, aclaró el experto. De concretarse, serían menos de dos milímetros.
Para el resto de la capital, la señal sigue siendo de nubosidad, pero sin agua. El pronóstico para Gran Santiago muestra que sábado y domingo se mantendrán secos.
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas máximas en los termómetros serán de 20°C y 23°C, respectivamente. Eso sí, se mantendrán las mañanas frías.
