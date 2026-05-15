;

¿Lluvia en la Región Metropolitana para este fin de semana? Revelan la zona donde podría precipitar y la cantidad de mm

El meteorólogo de TVN, Iván Torres, adelantó cómo estará el tiempo en la zona central y la posibilidad de chubascos en un sector acotado.

Javier Méndez

¿Lluvia en la Región Metropolitana para este fin de semana? Revelan la zona donde podría precipitar y la cantidad de mm

¿Lluvia en la Región Metropolitana para este fin de semana? Revelan la zona donde podría precipitar y la cantidad de mm / Hans Scott

Pese a que varias personas siguen esperando las primeras lluvias importantes de mayo, el panorama para este fin de semana en la Región Metropolitana sigue siendo bastante acotado.

Según explicó el meteorólogo de TVN, Iván Torres, no lloverá en Santiago, aunque sí podría caer algo de agua en un sector puntual de la zona central.

La única zona donde asoma una opción de precipitaciones es San José de Maipo, donde podrían registrarse algunos goterones o un par de chubascos aislados, asociados a una vaguada en altura que afectará principalmente a la cordillera.

Revisa también:

ADN

“No se ilusione, no van a caer nada acá. En San José de Maipo a la noche podrían caer algunos goterones, algún par de chubascos y nada más que eso”, aclaró el experto. De concretarse, serían menos de dos milímetros.

Para el resto de la capital, la señal sigue siendo de nubosidad, pero sin agua. El pronóstico para Gran Santiago muestra que sábado y domingo se mantendrán secos.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas máximas en los termómetros serán de 20°C y 23°C, respectivamente. Eso sí, se mantendrán las mañanas frías.

ADN

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad