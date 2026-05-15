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Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy viernes 15 de mayo en Santiago

Conoce el detalle de los vehículos que no pueden transitar por la capital esta jornada.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / FRANCISCO PAREDES

Este viernes concluye una nueva semana en la capital, sin embargo, en las calles de la capital continuarán las fiscalizaciones por la restricción vehicular 2026.

El plan busca disminuir la contaminación ambiental en la región Metropolitana, y rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.

La restricción vehicular se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente.

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¿Qué vehículos no pueden circular hoy viernes 15 de mayo en Santiago?

Este plan se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Además, las autoridades informaron que quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000 para el infractor).

A continuación te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy viernes 15 de mayo:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 6 y 7.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 6 y 7.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.

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