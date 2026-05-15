Vuelve la lluvia a región Metropolitana: a esta hora comienzan las precipitaciones en la capital hoy viernes / ggutarin

Este viernes, un nuevo episodio de lluvias se registrará durante la noche en la región Metropolitana.

Según proyecta la Dirección Meteorológica de Chile, estas precipitaciones se podrían extender hasta horas del sábado 16 de mayo.

Además, se espera una jornada cubierta en gran parte de la capital, donde las máximas rondarán los 20 grados en el centro de Santiago.

¿A qué hora llueve en Santiago?

Según la DMC, las lluvias se concentrarán durante la noche de este viernes 15 de mayo y la madrugada del lunes en la capital.

Asimismo, el portal meteorológico detalla que las precipitaciones se registrarán principalmente en zonas cordilleranas como San José de Maipo, donde se esperan cielos nublados y chubascos aislados.

En ese sentido, el portal Accuweather detalla que las precipitaciones podrían iniciar a eso de las 22:00 horas, ya que se proyecta un alto porcentaje de humedad a esa hora.