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Revelan cierre definitivo de conocida cafetería en Santiago: “Nos brindaron un espacio único”

“Hay mucha valentía en esta decisión”, valoró una de los clientas del espacio que solo atenderá hasta el 31 de mayo.

Javier Méndez

Revelan cierre definitivo de conocida cafetería en Santiago: “Nos brindaron un espacio único”

Esta semana se confirmó una lamentable noticia para los amantes del café y, en particular, para aquellos clientes atentos a la oferta vegana que se ofrece en Santiago.

A través de las redes sociales se anunció el cierre de CactusBerry Café, un espacio ubicado en Dublé Almeyda 3400, en la comuna de Ñuñoa.

En un video reciente, los dueños de la propuesta que apareció en 2019 explicaron el motivo para bajar la cortina e informaron que solo antenderán hasta el próximo domingo 31 de mayo.

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Es verdad, es oficial, se fugó la noticia por ahí (...) Estamos profundamente agradecidos de todo el apoyo, el cariño, el amor que nos entregaron durante todo este tiempo y también ahora último con las personas que se enteraron”, expresaron.

Según explicaron sus dueños, la decisión responde a motivos familiares. El nacimiento de su hija hace seis meses demanda gran parte de su tiempo diario. “Aunque queremos mucho, con todo nuestro corazón, a Cactus Berry, amamos a nuestra hija”, se escucha en el relato.

La situación generó una ola de reacciones entre sus seguidores y clientes habituales, quienes lamentaron el fin del espacio vegan.

“Que pena más grande”, fue uno de los comentarios. “Son increíbles personas y nos brindaron un espacio único, con recetas muy deliciosas. Los extrañaremos sin duda”, se lee en otro.

Hay mucha valentía en esta decisión. Gracias por todo y éxito en este nuevo camino que hoy comienzan con amor”, sumó una tercera voz.

La buena noticia es que el espacio no quedará vacío, ya que se instalaría otra cafetería en el mismo lugar y podría preparar productos similares.

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