Cuenta de la luz en invierno: el consejo clave para calefaccionar la casa sin pagar de más

Con el inicio de la temporada de frío, miles de hogares en Chile comienzan a usar con mayor frecuencia sistemas de calefacción.

Este aumento puede mejorar el confort diario, pero también impactar directamente en la cuenta de la luz, especialmente si los equipos se utilizan sin criterios de eficiencia energética.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las principales fuentes de calefacción en los hogares del país son el gas, con 25,6%; la leña, con 24,4%; y la electricidad, con 19,5%.

En paralelo, el consumo eléctrico residencial ha crecido en promedio 5,2% durante la última década, de acuerdo con datos del Ministerio de Energía.

Consejos para calefaccionar sin gastar de más

Frente a este escenario, especialistas recomiendan tomar medidas simples para evitar un alza innecesaria en la boleta eléctrica. Entre las claves está elegir equipos eficientes, como aquellos con tecnología inverter o certificación energética, que ajustan su consumo según la necesidad real.

También es importante aislar correctamente la vivienda. Sellar filtraciones en puertas y ventanas ayuda a reducir la pérdida de calor y evita que los sistemas de calefacción trabajen más de lo necesario. Otra recomendación es mantener la temperatura interior entre 18°C y 21°C, rango suficiente para lograr confort sin sobreconsumo.

El director nacional de Ventas para Chile en Schneider Electric, Gabriel Estay, explicó que el problema muchas veces no está en calefaccionar, sino en cómo se hace. “Una vivienda mal aislada o el uso de equipos ineficientes puede duplicar el consumo energético sin mejorar realmente el confort”, señaló.

Aprovechar la luz natural también puede ayudar. Durante el día, abrir cortinas permite capturar calor solar, mientras que la mantención periódica de equipos, como limpieza de filtros y revisiones técnicas, mejora el rendimiento y reduce gastos innecesarios.

Además, las soluciones de monitoreo y automatización residencial permiten conocer el consumo en tiempo real y ajustar la calefacción según horarios, temperatura exterior y ocupación del hogar.

Estay agregó que “el invierno es una oportunidad para generar conciencia sobre el uso responsable de la energía”, ya que pequeños cambios pueden tener impacto en el gasto familiar y en la sostenibilidad.