Más de 150 personas asistieron a la inauguración de Silver by BondUP, presentado como el primer espacio físico exclusivo para personas mayores de 50 años en Chile y el mundo. La iniciativa fue impulsada por BondUP y está ubicada en Mallplaza Egaña.

El proyecto busca responder a una transformación demográfica cada vez más visible: la población +50 ya supera el 30% del país y concentra cerca del 28% del consumo, pero sigue teniendo una oferta limitada de experiencias, comunidad y espacios diseñados especialmente para esta etapa de la vida.

Un espacio para comunidad, bienestar y vida activa

La inauguración contó con la presencia de autoridades y representantes del mundo público y privado, entre ellos el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios; la directora nacional de Senama, Karen Caiceo; y la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas.

También participaron el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri; el jefe de asesores de la ministra de Desarrollo Social, Daniel Sandoval; y la seremi de Desarrollo Social, Kattia Durán.

La CEO de BondUP, Michelle Schnitzer, destacó el alcance del proyecto y su foco en la conexión social. “Hoy cumplimos un hito clave en la historia de BondUP y de cómo se vive la longevidad en nuestro país”, señaló.

En esa línea, agregó que “Silver by BondUP es un espacio que genera comunidad y conexión”, y planteó que este modelo podría expandirse a otras zonas del país.

El recinto cuenta con más de 430 metros cuadrados destinados a actividades, talleres, espacios de encuentro y contenido. Su programación diaria estará enfocada en fomentar el aprendizaje, la vida activa y la participación social.

El proyecto tiene como partner estratégico a Mallplaza, además del apoyo de Caja Los Andes, Despegar, Universidad Mayor y NUP Coffee.

La iniciativa busca dejar atrás una mirada exclusivamente asistencial sobre las personas mayores y avanzar hacia una oferta centrada en bienestar, autonomía, experiencias y comunidad.

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