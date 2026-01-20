Influencer chileno se confiesa: “Quiero cambiar mi género, ser trans. Pero no me voy a poner más ‘Aaay’, como mujer”

El creador de contenido Wason King ha sorprendido a sus seguidores con una reciente revelación sobre su futuro personal y profesional.

En una íntima conversación para el canal de YouTube Iván Martínez TV, el influencer se sinceró sobre los planes de transformación que tiene proyectados para antes de cumplir los 33 años. Existirá un quiebre.

“¿Qué quiero hacer yo ahora? Siempre redes sociales y ojalá en la tele. Ahora se viene una transformación: yo me quiero operar, antes de los 33 (años) ya tendría que tener modificaciones“, admitió.

“¿Operar qué?, ¿qué te quieres hacer?”, le preguntaron. “Quiero cambiar mi género; quiero ser trans, transgénero. Pero no voy a cambiar mi personalidad. Quiero ser ‘normal’, como soy yo; no me voy a poner más ‘Aaay’ como mujer, sino tal como soy, pero me voy a ver más femenino, yo creo”, contó.

“Siempre he sido así, siempre he querido cambiar. Siempre he querido tatuarme al cien por ciento, reinventándome. Lo más probable es que ahora se venga esto y propuestas nuevas este 2026”, dijo.