;

Influencer chileno se confiesa: “Quiero cambiar mi género, ser trans. Pero no me voy a poner más ‘Aaay’, como mujer”

“Siempre he sido así, siempre he querido cambiar”, dijo el creador de contenido en un video para el canal de YouTube Iván Martínez TV.

Javier Méndez

Influencer chileno se confiesa: “Quiero cambiar mi género, ser trans. Pero no me voy a poner más ‘Aaay’, como mujer”

El creador de contenido Wason King ha sorprendido a sus seguidores con una reciente revelación sobre su futuro personal y profesional.

En una íntima conversación para el canal de YouTube Iván Martínez TV, el influencer se sinceró sobre los planes de transformación que tiene proyectados para antes de cumplir los 33 años. Existirá un quiebre.

“¿Qué quiero hacer yo ahora? Siempre redes sociales y ojalá en la tele. Ahora se viene una transformación: yo me quiero operar, antes de los 33 (años) ya tendría que tener modificaciones“, admitió.

Revisa también:

ADN

“¿Operar qué?, ¿qué te quieres hacer?”, le preguntaron. “Quiero cambiar mi género; quiero ser trans, transgénero. Pero no voy a cambiar mi personalidad. Quiero ser ‘normal’, como soy yo; no me voy a poner más ‘Aaay’ como mujer, sino tal como soy, pero me voy a ver más femenino, yo creo”, contó.

“Siempre he sido así, siempre he querido cambiar. Siempre he querido tatuarme al cien por ciento, reinventándome. Lo más probable es que ahora se venga esto y propuestas nuevas este 2026”, dijo.

Mira el video completo a continuación:

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad