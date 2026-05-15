AUDIO. PDI detiene a ciudadano boliviano con 118 ovoides de ketamina en Aeropuerto de Arica

La droga, avaluada en más de $55 millones, equivalía a más de 3.600 dosis que serían trasladadas hasta Santiago.

Javiera Rivera

PDI detuvo a un sujeto con 118 ovoides con ketamina

01:26

Un ciudadano boliviano fue detenido por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en el Aeropuerto Internacional Chacalluta de Arica, tras ser sorprendido transportando 118 ovoides con ketamina en polvo.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Avanzada Antinarcóticos Chacalluta de la PDI, quienes identificaron al imputado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Santiago.

Al respecto, el detective Nicolás Pinto Benítez explicó que el sujeto ingresó la droga a Chile desde Tacna utilizando la modalidad de “correo humano”, mediante ovoides que transportaba en su cuerpo.

Según detalló la PDI, la incautación correspondió a 1 kilo y 229 gramos de ketamina en polvo, equivalente a más de 3.600 dosis, con un avalúo superior a los $55 millones en el mercado ilícito.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Arica para su control de detención y formalización de cargos por tráfico de drogas.

