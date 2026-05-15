Brutal enfrentamiento entre guardias y “mecheros” generó temor en Concón: puñetazos y palos

Una violenta pelea se registró en Valparaíso entre los guardias de un supermercado Líder y un grupo de cuatro mecheros que intentaron sustraer productos del local.

Los involucrados fueron detectados dentro del establecimiento por una “actitud sospechosa”, y habrían estado escondiendo mercadería dentro de su vestimenta. Al ser expulsados por el cuerpo de seguridad, se desató la violencia.

Los supuestos mecheros tomaron distintos objetos para agredir a los guardias en la entrada del supermercado, ante la mirada de los demás clientes. Ante esto seguridad se defendió y comenzó una pelea que duró varios minutos.

El enfrentamiento quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se aprecia cuando los asaltantes comenzaron los hechos violentos y su posterior huida en un vehículo.

De momento la investigación por parte de las autoridades sigue en curso, y no se reportaron detenidos. A su vez, no hay personas heridas de gravedad.