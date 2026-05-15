Preocupación por la salud de Luis Miguel: reportan que fue internado en Nueva York

El mundo de la música y el espectáculo permanece en alerta luego de que se revelara que Luis Miguel se encuentra hospitalizado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con informes emitidos este viernes 15 de mayo, el célebre cantante habría sido ingresado de urgencia a un complejo médico a principios de esta semana, específicamente el pasado lunes 11 de mayo, luego de sufrir complicaciones en su estado de salud.

A pesar del tradicional hermetismo que rodea la vida del artista, las primeras versiones de la prensa internacional apuntan a que el motivo de su internación responde a un delicado cuadro cardiovascular.

La noticia fue difundida por la periodista Gelena Solano en el espacio televisivo El Gordo y La Flaca de Univison, donde también se detalló que ‘El Sol de México’ no se encuentra solo, sino bajo el cuidado constante de su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas, y un colaborador cercano.

“Me cuentan que -Paloma Cuevas- no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente”, precisó la reportera sobre la situación.

Aunque el nombre y ubicación de la clínica neoyorquina se ha mantenido bajo estricta reserva por razones de seguridad y privacidad, trascendió que el mexicano estaría en manos de especialistas de primer nivel para llevar su caso.

De acuerdo a los reportes, el pronóstico es favorable a pesar de la gravedad inicial del episodio, proyectando un posible egreso hospitalario para los próximos días.

“Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene”, indicó Solano.

En la misma línea, se hace hincapié en que la internación ocurrió de manera imprevista tras un desbalance físico del músico, gatillando los exámenes que detectaron la afección coronaria.

Hasta el momento, ni el equipo de representación de Luis Miguel ni sus canales oficiales han emitido comentarios oficiales para esclarecer de manera definitiva su diagnóstico médico.