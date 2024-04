“Me puse el implante más grande para competir con las que me ponía los cuernos”

Fue una conversación que pasó de las risas a la amargura. Una donde Oriana Marzoli lanzó una gran confesión en ¿Ganar o Servir?

Es que en el reality de Canal 13 estaban haciendo una dinámica de titulares, donde revisaban antiguas declaraciones de los famosos encerrados.

Y así salió entre las seleccionadas una frase la española que la hizo rememorar un doloroso y antiguo momento de su vida.

“Me puse pechugas por amor a mi ex”, leyeron Karla Constant y Sergio Lagos, a lo que la chica reality respondió con total sinceridad.

Oriana Marzoli y sus implantes

Así, Oriana indicó que “me arrepiento de lo más grande de haberlo hecho, cuando yo vine aquí ya tenía el pecho operado”.

Luego, agregó sobre sus implantes que “me lo puse más grande para competir con las tías con las que me ponía los cuernos”.

“Imagínate a qué punto llegué de bajar el amor propio. No sé cómo permití esa situación. O sea, Luis conoce a esta persona y sabe lo mal que lo he pasado... Me dan ganas de llorar, no me gusta, lo pasé muy mal”, expresó.

La española reflexionó que “una tía tan fuerte como yo, con tanta personalidad, tan segura que me creía que era, o sea... Hizo conmigo lo que quiso. He llorado mil veces por esta persona. Al final, ni siquiera se ha acabado casando conmigo, ni nada conmigo”.

De esta forma, Oriana Marzoli se desahogó respecto a esta pena en ¿Ganar o Servir?, dejándonos más que curiosos respecto a quién era el nefasto sujeto.