Fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión mundial y llegó incluso a figurar en el Libro Guinness como el hombre más visto del planeta gracias al fenómeno global de Guardianes de la bahía.

Sin embargo, nuevas imágenes de David Hasselhoff encendieron la preocupación entre sus seguidores tras ser captado en silla de ruedas en Los Ángeles.

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El actor y cantante de 73 años fue fotografiado al salir de una sesión de terapia física acompañado de su esposa, Hayley Roberts. En las imágenes, publicadas por Daily Mail, se le ve visiblemente debilitado, con una venda en uno de sus tobillos y necesitando ayuda para subir a un vehículo.

Según reportes internacionales, Hasselhoff atraviesa un complejo proceso de recuperación luego de someterse recientemente a cirugías de reemplazo de rodilla y cadera. Representantes del artista aseguraron anteriormente que su estado de salud ha mostrado mejorías y que actualmente está concentrado en su rehabilitación.

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La aparición pública del protagonista de Guardianes de la bahía volvió a generar inquietud debido a que en los últimos meses ya había sido visto con dificultades para caminar e incluso utilizando bastones de apoyo y sillas de ruedas en aeropuertos.

El actor alcanzó fama planetaria en los años 80 y 90 gracias a sus papeles en Knight Rider y la mencionada serie, producción que se transformó en un fenómeno internacional y lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión.

En paralelo a sus problemas físicos, Hasselhoff también enfrentó duros episodios personales en el último tiempo. En marzo de 2025 falleció su exesposa y excompañera de elenco, Pamela Bach, con quien estuvo casado entre 1989 y 2006 y tuvo dos hijas.

La salud del actor ha sido motivo de preocupación desde hace años, especialmente por sus reconocidos problemas con el alcohol, situación que incluso se hizo pública en 2007 tras la difusión de un video grabado por una de sus hijas.