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La U mira al fútbol uruguayo: los azules sondean a un lateral izquierdo

Según información de ADN Deportes, el elenco universitario laico ya habría preguntado por Maximiliano Olivera.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

La U mira al fútbol uruguayo: los azules sondean a un lateral izquierdo

La U mira al fútbol uruguayo: los azules sondean a un lateral izquierdo / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile ya comienza a mirar sus opciones de cara al mercado de pases invernal.

Uno de los puntos a reforzar en el cuadro universitario laico está en el lateral izquierdo, considerando que no le renovarán contrato a Felipe Salomoni.

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Según información de ADN Deportes, en Azul Azul ya están buscando opciones en el extranjero y habrían mirado a Uruguay.

En tierras charrúas, el lateral izquierdo Maximiliano Olivera, de 34 años, fue sondeado por la U de Chile en virtud de que su contrato con Peñarol, donde es capitán, finaliza en junio.

A sus 34 años, está en el “Manya” desde 2023 y podría tener en Chile un nuevo paso en su carrera, donde defendió las camisetas de clubes como la Fiorentina de Italia, Olimpia de Paraguay y Juárez de México.

Cabe apuntar, eso sí, que Maximiliano Olivera no ha tenido demasiada actividad en lo que va del año, con dos goles en 10 partidos, pero siendo titular en los últimos dos partidos de Peñarol. ¿Llegará a la U? Habrá que esperar a que se abra el mercado de fichajes en Chile para resolverlo.

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