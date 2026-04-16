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La U de Chile toma una dura decisión: reciente fichaje partirá del club a mitad de temporada

Azul Azul no hará uso de la opción de compra por uno de sus futbolistas a préstamo.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Universidad de Chile se encuentra en plena competencia de la mano de Fernando Gago, pero en la gerencia deportiva ya trabajan en la conformación del plantel.

No solo en el apartado de fichajes las aguas están movidas en los azules, sino también en las salidas, con una que ya está prácticamente asegurada para mitad de temporada.

Se trata de Felipe Salomoni, quien finaliza su préstamo en junio y, según información de ADN Deportes, es un hecho que deberá volver a Guaraní de Paraguay, aunque existe una fórmula para que continúe.

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Esto, porque hay una cláusula de compra de 700 mil dólares, la cual en Azul Azul no están dispuestos a pagar por un jugador que, en estos momentos, está totalmente relegado a la suplencia.

Salomoni, desde su arribo, partió como suplente, primero de Matías Sepúlveda en 2025 y ahora de Marcelo Morales, pese a que este último llegó con la temporada ya iniciada este 2026, pero de todas formas le quitó el puesto.

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