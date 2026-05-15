Un fuerte escándalo se desató en las últimas horas en el fútbol argentino. Ignacio Malcorra, futbolista de Independiente, fue a buscar al periodista Gustavo López a la salida de Radio La Red, luego de un comentario que realizó el comunicador tras la eliminación del “Rojo” ante Rosario Central en los octavos de final del Torneo Apertura.

Según reportó la prensa transandina, el volante, con pasado reciente en el “Canalla”, apareció en la puerta de los estudios de la emisora para increpar al periodista e incluso invitarlo a pelear, mientras López intentaba retirarse del lugar en su vehículo. La situación ocurrió en la calle Gorriti al 5500, en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo a testigos presentes en el lugar, Malcorra le habría dicho al periodista: “No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa”. Ante el fuerte cruce, tuvieron que intervenir colegas y personal de seguridad de la radio para evitar que el episodio escalara aún más.

El episodio fue relatado en vivo por el periodista Marcelo Palacios, quien estaba al aire en ese momento y expresó su sorpresa por lo que ocurría en el ingreso de la emisora. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó una declaración pública formal sobre el incidente.

⚠️🤬 Ignacio Malcorra, de Independiente, FUE A BUSCAR AL PERIODISTA GUSTAVO LÓPEZ a la salida de la radio.



‼️ El jugador le recriminó los comentarios del conductor, donde daba a entender que NO QUISO HACER EL GOL vs Rosario Central.



Vía @okdobleamarilla. pic.twitter.com/gFO8vKdRQ5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 15, 2026

El origen del conflicto entre Ignacio Malcorra y Gustavo López

El enojo del futbolista se originó por un comentario realizado por López durante la transmisión televisiva de ESPN durante el encuentro entre Independiente y Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura argentino.

Tras una clara situación desperdiciada por Malcorra, el periodista comparó la acción con una histórica jugada de Antonio Mohamed en el Apertura 1991, cuando falló una ocasión frente a Huracán mientras jugaba para Boca, situación que marcó su relación con los hinchas xeneizes.

Lejos de quedar ahí, López volvió a referirse al tema al día siguiente en Radio La Red. “Faltaba que festeje con Central. Lo vi después en los videos saludándose con los ex compañeros”, expresó en su análisis sobre la actuación del futbolista.

Luego de recibir numerosas críticas de los hinchas de Independiente en redes sociales, Malcorra utilizó sus redes sociales para defenderse públicamente por la jugada que derivó en la polémica.

“Me pueden tratar de perro, de lo que quieran… Pero de ir para atrás, nunca”, escribió el mediocampista, quien llegó al elenco de Avellaneda a principios de este año tras quedar libre de Rosario Central.

Además, explicó cómo vivió aquella acción de juego: “En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby (Ávalos), cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Tendría que haberle arrancado la cabeza al arquero”.

Finalmente, Malcorra ofreció disculpas por la eliminación de Independiente y señaló: “Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo. Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando”.