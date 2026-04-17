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Insólito suceso en elecciones presidenciales de Perú: votos blancos y nulos superan a todos los candidatos

Con más del 93% de los votos escrutados, Keiko Fujimori lidera el conteo, mientras crece el descontento ciudadano y la dispersión electoral.

Martín Neut

Elecciones presidenciales en Perú

Elecciones presidenciales en Perú / JUAN CARLOS CISNEROS

Las elecciones presidenciales en Perú dejaron un inusual escenario político. La suma de los votos blancos y nulos superó la votación obtenida por cualquier candidato, en medio de un proceso marcado por la fragmentación y el malestar ciudadano.

Con el 93,34 % de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los sufragios blancos y nulos alcanzaban 3.142.121 votos, equivalentes al 16,63 % del total emitido.

Según la Agencia EFE, la candidata más votada hasta ese momento era Keiko Fujimori, con 2.685.995 preferencias, un 14,22 % de los votos totales y 17,05 % de los válidos.

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Del total de votos no válidos, los blancos sumaban 2.197.516 sufragios (11,63 %), mientras que los nulos llegaban a 944.605 (5 %). El escenario estuvo influido por la presencia de 35 postulantes presidenciales, lo que dispersó el respaldo entre las distintas opciones.

7 de junio será la segunda vuelta

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir autoridades para el periodo 2026-2031, en un país que ha tenido ocho presidentes en la última década en medio de una constante crisis política.

La jornada también registró retrasos en la apertura de centros de votación en Lima por problemas logísticos con la entrega de material electoral. Incluso, 13 locales debieron abrir recién el lunes siguiente.

De cara a la segunda vuelta del próximo 7 de junio, Fujimori ya aseguraba un cupo, mientras el segundo lugar se disputaba voto a voto entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.

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