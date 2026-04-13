Elecciones en Perú se extienden a este lunes por fallas en mesas: Keiko Fujimori lidera las preferencias

Durante este domingo, la primera vuelta presidencial en Perú dejó un escenario abierto e incierto, marcado por resultados estrechos y una medida inédita: la extensión de la jornada electoral hasta este lunes 13 de abril debido a problemas en la instalación de más de 200 mesas de votación.

La decisión fue adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que determinó permitir que cerca de 63.300 ciudadanos que no pudieron sufragar puedan hacerlo a primera hora de este lunes.

Además, las autoridades electorales llamaron a no difundir encuestas o proyecciones que puedan influir en el voto, aunque el llamado se produjo después de que se conocieran sondeos a boca de urna.

De acuerdo con esas primeras estimaciones, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se posicionó en el primer lugar con un 16,9% de los votos, según el conteo parcial con cerca de la mitad de las mesas escrutadas. Más atrás aparecen Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con un 14,9%, y Jorge Nieto, del movimiento Buen Gobierno, con un 13%.

El principal foco ahora está en definir quién acompañará a Fujimori en una eventual segunda vuelta, programada para el próximo 7 de junio, considerando la estrecha diferencia entre los candidatos que disputan el segundo lugar.

El proceso electoral se desarrolló en un contexto de alta fragmentación política, con 35 postulantes a la presidencia, lo que se reflejó incluso en el tamaño de la papeleta de votación, descrita por votantes como comparable a un televisor de 32 pulgadas.