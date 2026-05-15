Una reciente verificación realizada por Fast Check desmintió las declaraciones del subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, respecto al avance de las expulsiones migratorias bajo la administración del Presidente José Antonio Kast.

En entrevista con Radio ADN, Jouannet aseguró que “solamente en estos días, hemos expulsado la mitad que el gobierno pasado” , afirmación que resultó ser falsa tras el cotejo con datos oficiales del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

La brecha en las cifras

Para el análisis, se consolidaron los registros históricos de expulsiones entre abril de 2022 y febrero de 2026, excluyendo los meses de cambio de mando para garantizar precisión.

Balance del Gobierno de Gabriel Boric:

Total estimado: 4.239 expulsiones.

4.239 expulsiones. Desglose anual: 727 en 2022; 946 en 2023; 1.100 en 2024; 1.193 en 2025; y 273 entre enero y febrero de 2026.

727 en 2022; 946 en 2023; 1.100 en 2024; 1.193 en 2025; y 273 entre enero y febrero de 2026. La mitad de su gestión: Equivaldría a 2.120 expulsiones.

Gestión actual de José Antonio Kast:

Según el reporte oficial al 8 de mayo de 2026, se han concretado 334 expulsiones .

. Esta cifra representa apenas el 7,9% del total de la administración anterior, muy lejos del 50% (la mitad) que sostuvo el subsecretario.

La “metáfora” y la aclaración oficial

La controversia se suma a las palabras del propio Presidente Kast, quien recientemente señaló ante la Cámara Chilena de la Construcción que su promesa de campaña de expulsar a 330 mil migrantes en un día fue utilizada «como una metáfora».

Tras ser consultados por Fast Check sobre la inexactitud de los datos, desde la Subsecretaría de Seguridad Pública intentaron aclarar el punto. Explicaron que Jouannet quiso decir que en lo que va de 2026 se ha concretado la mitad de las expulsiones realizadas solo durante el año 2025 (unas 600 aproximadamente), y no a la totalidad del gobierno de Gabriel Boric, como indicó erróneamente en el programa de radio.