;

VIDEOS. El nuevo episodio de violencia que indigna al fútbol chileno: ¡brutal pelea entre hinchas!

El duelo entre Deportes Temuco y Unión Española en la Primera B se vio empañado por serios incidentes entre barristas de ambos equipos.

Bastián Lizama

Capturas

Capturas

El fútbol chileno suma un nuevo episodio de violencia. Esta vez ocurrió tras el duelo entre Deportes Temuco y Unión Española por la fecha 11 de la Primera B, que terminó con victoria por 1-0 para el cuadro hispano en el Estadio Germán Becker.

Al término del partido en el sur del país, se produjo una violenta pelea entre hinchas de ambos equipos, que terminó con golpes y agresiones entre los involucrados.

Revisa también:

ADN

Una de las peleas tuvo lugar en las inmediaciones del estadio. De acuerdo con registros difundidos en redes sociales, hinchas de Unión Española habrían atacado con palos a un fanático de Deportes Temuco, desatando la reacción de los locales.

Posteriormente, los incidentes continuaron en el terminal rodoviario de Temuco, donde seguidores del cuadro sureño agredieron a un grupo de hinchas hispanos, lo que obligó a la intervención de guardias y generó temor entre las personas presentes en el lugar.

En el plano deportivo, Unión Española se impuso por 1-0 sobre Deportes Temuco, resultado con el que sumó su tercera victoria consecutiva en la Primera B y escaló al sexto lugar de la tabla con 17 puntos. El cuadro de La Araucanía, en tanto, se estancó en la novena ubicación con 14 unidades.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad