El fútbol chileno suma un nuevo episodio de violencia. Esta vez ocurrió tras el duelo entre Deportes Temuco y Unión Española por la fecha 11 de la Primera B, que terminó con victoria por 1-0 para el cuadro hispano en el Estadio Germán Becker.

Al término del partido en el sur del país, se produjo una violenta pelea entre hinchas de ambos equipos, que terminó con golpes y agresiones entre los involucrados.

Una de las peleas tuvo lugar en las inmediaciones del estadio. De acuerdo con registros difundidos en redes sociales, hinchas de Unión Española habrían atacado con palos a un fanático de Deportes Temuco, desatando la reacción de los locales.

Posteriormente, los incidentes continuaron en el terminal rodoviario de Temuco, donde seguidores del cuadro sureño agredieron a un grupo de hinchas hispanos, lo que obligó a la intervención de guardias y generó temor entre las personas presentes en el lugar.

En el plano deportivo, Unión Española se impuso por 1-0 sobre Deportes Temuco, resultado con el que sumó su tercera victoria consecutiva en la Primera B y escaló al sexto lugar de la tabla con 17 puntos. El cuadro de La Araucanía, en tanto, se estancó en la novena ubicación con 14 unidades.