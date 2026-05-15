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VIDEO. Con miras al Mundial 2030: Perú confirma dos sedes para ejercer su localía en altura durante Eliminatorias

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, oficializó la determinación con tal de volver a una Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Con miras al Mundial 2030: Perú confirma dos sedes para ejercer su localía en altura durante Eliminatorias

Con miras al Mundial 2030: Perú confirma dos sedes para ejercer su localía en altura durante Eliminatorias / Icon Sportswire

Tal como la selección chilena, en Perú buscan fórmulas y opciones en pos de no volver a quedar eliminados de cara a una Copa del Mundo tras quedar novenos en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Al respecto, desde hace meses, los del Rímac están buscando chances de sacar ventaja a su localía, para lo cual buscarán replicar la fórmula que le permitió a Bolivia jugar el repechaje: la altura.

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En el marco de la presentación de la Copa de la Liga, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, insistió en la chance de aprovechar los diversos lugares en que se jugará el certamen para que el DT, Mano Menezes, pueda observar jugadores.

“Es una brillante oportunidad para que nuestro comando técnico de la selección peruana esté muy de cerca y monitoreando los rendimientos de cada uno de nuestros jugadores”, remarcó en conferencia de prensa, donde también oficializó las cuatro sedes que tendrá el elenco incaico de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030.

“Tendremos el Estadio Nacional de Lima, al Estadio Monumental, al Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco y al Estadio Universidad Nacional del Altiplano de Puno“, recalcó Agustín Lozano.

Con ello, Perú tendrá dos recintos en altura para recibir a las selecciones: Cuzco tiene un recinto de 45.065 espectadores en una localidad que está a 3.362 metros sobre el nivel del mar; y Puno cuenta con una cancha para 35.000 personas en una ciudad ubicada a 3.822 metros de altura.

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