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DT del Sevilla lanza nuevos elogios para Alexis Sánchez y le deja este mensaje: “Si lo pongo de titular...”

Luis García Plaza destacó lo determinante que está siendo el chileno al ingresar a a cancha en los segundos tiempos.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Este viernes, el técnico del Sevilla, Luis García Plaza, llenó de elogios a Alexis Sánchez por lo determinante que ha sido en los últimos tres triunfos de su equipo, que por ahora se está salvando del descenso en España.

Si bien el tocopillano solo está jugando los segundos tiempos, su aporte en la cancha está siendo clave para conseguir victorias, así lo reconoció su DT. “Alexis nos está dando todo lo que necesitamos. Es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra, se nota. Estoy súper contento con él”, señaló.

“Ahora mismo, Alexis está siendo el jugador más importante entrando en las segundas partes. Incluso está siendo más decisivo que alguno de los jugadores que son titulares”, aseguró el entrenador español.

Por último, Luis García Plaza abordó la posibilidad de que el delantero nacional sea titular en los próximos encuentros, teniendo en cuenta que restan dos fechas para que concluya La Liga de España.

“Si lo pongo de titular, pues genial. Y si no, él sabe que primero es el entrenador, y después el grupo necesita que Alexis sea decisivo cuando le toque entrar. Solo tengo palabras buenas para él”, concluyó.

El próximo duelo del Sevilla será contra el Real Madrid. Dicho partido se jugará este domingo, a las 13:00 horas de nuestro país.

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