Gonzalo Tapia tiene nuevo DT en Sao Paulo: dirigió a Brasil y fue campeón de la Copa Libertadores

Gonzalo Tapia tiene nuevo técnico en Sao Paulo. Tras su eliminación de la Copa de Brasil, que le costó el puesto a Roger Machado, el cuadro paulista se movió rápidamente y confirmó a Dorival Junior como su nuevo entrenador.

“¡De vuelta al Tricolor! Dorival Júnior inicia su tercer paso como técnico del São Paulo!“, anunció la institución en sus redes sociales.

El extécnico de la selección brasileña firmó contrato hasta diciembre de 2026 y afrontará su tercera etapa en el Morumbí, luego de sus ciclos en 2017-2018 y 2023-2024, antes de hacerse cargo de la “Verdeamarela”.

En total, Dorival ha dirigido 92 partidos al mando de Sao Paulo, con 42 victorias, 22 empates, 28 derrotas y un título: la Copa de Brasil 2023. También cuenta con pasos por clubes como Santos, Palmeiras, Fluminense y Flamengo, donde conquistó la Copa Libertadores 2022 con Arturo Vidal y Erick Pulgar en el plantel.

Ahora, el estratega de 64 años tendrá desafíos inmediatos. Si bien Sao Paulo aparece como favorito para quedarse con el Grupo C de la Copa Sudamericana 2026, el reciente empate ante O’Higgins en Chile estrechó la lucha por el liderato. El próximo martes recibirá a Millonarios por la quinta fecha, en un duelo que podría resultar clave para definir al puntero de la zona.

Gonzalo Tapia, por su parte, buscará convencer al tercer entrenador desde su llegada al “Tricolor”. El delantero chileno comenzó jugando bajo el mando de Hernán Crespo, luego perdió terreno tras el arribo de Roger Machado y ahora intentará ganarse un espacio con un técnico de extensa trayectoria en el Brasileirao.